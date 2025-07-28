كتب - معتز عباس:

شاركت جنا ابنة النجم عمرو دياب متابعيها صورة لها بصحبة أصدقائها، أثناء قضائها إجازة الصيف.

ونشرت جنا ، ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة ظهرت فيها بصحبة أصدقائها وصديقاتها على متن مركب "لانش" داخل البحر، مرتدية ملابس جريئة تناسب الأجواء.

يذكر أن، عمرو دياب طرح ألبومه الجديد "ابتدينا" والذي يعد أول تعاون له مع سوني العالمية، وضم ١٥ أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي .

وكانت جنا ظهرت في أبريل الماضي، على المسرح مع والدها النجم عمرو دياب، خلال الحفل الذي قدمه في أبو ظبي.

كما شاركت جنا والدها عمرو دياب "خطفوني" احدى أغاني ألبوم "ابتدينا".

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