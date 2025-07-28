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بسمة بوسيل عن ألبوم عمرو دياب "ابتدينا": "بصراحة ماسمعتوش"

07:33 م الإثنين 28 يوليه 2025

الفنانة بسمة بوسيل

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كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة المغربية بسمة بوسيل عن رأيها في أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا".

وقالت بسمة في تصريحات إذاعية على راديو "نجوم إف إم": "بصراحة ماسمعتش الألبوم، بس سمعت أغنية خطفوني بتاعت بنته هي لذيذة أوي وموهبة جدًا".

وأضافت: "الأغنية كانت ترند على انستجرام ولقيت صحابي كتير حطينها على بوستات وستوريز، وحبيت الأغنية".

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، وهي: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".

وخاضت بسمة تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

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بسمة بوسيل بسمة بوسيل عن ألبوم عمرو دياب بوسيل على راديو نجوم إف إم. ألبوم عمرو دياب ابتدينا بسمة بوسيل على إنستجرام
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