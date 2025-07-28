كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة المغربية بسمة بوسيل تفاصيل جديدة عن ترة مرض ابنها آدم” تامر حسني، وخضوعه لعمليتين جراحيتين بسبب انفجار في الزائدة.

وقالت بسمة في تصريحات إذاعية على راديو "نجوم إف إم"، آدم حالته حاليًا جيدة، الحمد لله، هي الزائدة انفجرت وتسببت في حدوث مضاعفات، خاصة أن الأطفال ليس لديهم مناعة قوية".

وأضافت أن آدم، خضع لعملية جراحية بعد انفجار الزائدة، لكن حدثت له مضاعفات كثيرة "الأمعاء لزقت في بعض"، وهو ما استدعى تدخل جراحي مرة ثانية بشكل سريع.

وتابعت: "آدم عمل عمليتين كبار في وقت قليل وخس اوي بس الحمد لله عدت على خير وربنا وقف جنبنا، كانت فترة صعبة وكنا شايفين سواد، لكن هي أكثر فترة شعرت بحب الناس، وأشكرهم من كل قلبي على دعواتهم لـ آدم".

يذكر أن آدم نجل الفنان تامر حسني وابن طليقته بسمة بوسيل، تعرض لوعكة صحية مفاجئة الفترة الماضية، وخضع لعملية جراحية نتيجة انفجار الزائدة.

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