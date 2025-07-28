وفاة شقيق المخرج خالد جلال .. تعرف على موعد صلاة الجنازة

كتب- مروان الطيب:

توفي منذ قليل حسن شقيق المخرج الكبير خالد جلال، وتقام صلاة الجنازة غدا الثلاثاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

ولد خالد جلال في 3 نوفمبر 1963 بدأ حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة جامعة القاهرة ، أنشأ فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة لقاء المسرحية وقدم من خلال عروض كثيرة بعضها من تأليفه.

حصل خالد على العديد من الجوائز كمؤلف ومخرج ثم قرر صقل الهواية بالدراسة الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب, وعندما قرر العودة إلى مصر كان قرر الوزير الفنان فاروق حسني تعيينه مديرا لمسرح الشباب أثرا في تغيير الأوضاع بالمسرح وكان عمره وقتها 28 سنة واعتبر أصغر مدير فرقة في هذا الوقت ثم تولى مركز الإبداع الفني في عام 2002 ثم رئاسة مسرح الغد ثم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية, وأخيرا الإشراف علي مركز الإبداع.