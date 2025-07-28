لماذا انفصل عمر عبد العزيز بعد زواج عام ونصف؟.. المخرج يجيب

كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج عمر عبد العزيز عن أسباب انفصاله عن زوجته بعد زواج استمر عام ونصف، مضيفًا أن زواجه في هذا السن كان بدافع كسر الوحدة، إلا أنه لم يتأقلم على الوضع الجديد.

حل عمر عبد العزيز ضيفا على برنامج "ست ستات" المذاع عبر قناة "dmc"، ليرد على سؤالً إذا كان تمكن من فهم المرأة، قائلًا: "لا معرفتش أفك شفرة المرأة ولا أعرف هي عايزة ايه، أنا انفصلت ومحدش يعرف، دي المفاجأة، أنا اتجوزت وأنا فوق السبعين، لكن أنا اتعودت على الوحدة هي كانت انسانة عظيمة، وربنا ما أردش".

كما تطرق المخرج عمر عبد العزيز عن تجربته بعد وفاة زوجته الأولى، وقال أنه ظل أعزب لمدة 20 عاما قبل أن يتخذ قرار الزواج مجددا وقال ساخرا: "الراجل من غير ست عيشته سودا، ومعاها برضه سودا".

وأكد أن العلاقة بين الزوجين تحتاج إلى تفهم لطبيعة عمل كل طرف موضحا: "الست لازم تعرف طبيعة مهنة زوجها، الراجل ممكن يتجوز وتبدأ الغيرة، طب هو اتجوز ليه؟".

وكشفت الإعلامية بوسي شلبي عن زواج المخرج عمر عبد العزيز بشهر فبراير عام 2024، ونشرت "بوسي" صور من حفل الزفاف الذي اقتصر على وجود عدد من نجوم الفن المقربين من المخرج الكبير عمر عبدالعزيز وهم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان رمزي العدل، الفنانة ميرفت أمين، خالد عبد الجليل، الفنانة إلهام شاهين، الفنان عماد رشاد وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية بمناسبة دخوله عش الزوجية.

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمر عبد العزيز كانت بمسلسل "أهل الهوي" عام 2013.