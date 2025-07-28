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"تأثرت ومكنتش متوقع انها تظهر"..محمود سعد يعلق على ظهور فيروز في جنازة نجلها زياد الرحباني

06:12 م الإثنين 28 يوليه 2025

فيروز والإعلامي محمود سعد

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كتب- مروان الطيب:

علق الإعلامي محمود سعد، على ظهور الفنانة الكبيرة فيروز أثناء تشييع جثمان ابنها الراحل زياد الرحباني، والذي أقيمت جنازته اليوم الاثنين داخل كنيسة "رقاد السيدة- المحيدثة" في بكفيا.

نشر محمود سعد مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام تحدث خلاله عن رؤيته للفنانة الكبيرة فيروز في مراسم الجنازة، وقال: "صعبت عليا أوي وكنت مشتاق أشوف الست العظيمة دي، دي حالة نادرة في الوطن العربي ومكنتش متوقع إنها تظهر الصراحة، لكن لما شوفتها اتأثرت جدا، لأنه إحساس فظيع أن الست تفقد ابنها وده ابنها وأخوها وزميلها وصانع أغاني وقصة كبيرة".

رحل الموسيقار الكبير زياد الرحباني، عن عالمنا، السبت الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.

وتميز أسلوبه بالسخرية والعمق في معالجة الموضوع، ويعتبر صاحب مدرسة في الموسيقى العربية والمسرح العربي المعاصر.

ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.

ومن أبرز أعماله المسرحية الشهيرة "بالنسبة لبكرا شو" و "فيلم أميركي طويل" و "نزل السرور".

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