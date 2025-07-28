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بينها زيجة لم تُكمل عامًا.. أبرز حالات الطلاق في الوسط الفني مؤخرًا

05:06 م الإثنين 28 يوليه 2025
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    بشرى وطليقها
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    تامر عبدالمنعم وطليقته
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    ماريتا الحلاني وطليقها
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    المخرج عمر عبدالعزيز وطليقته
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    بشرى وطليقها (2)
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كتبت- منال الجيوشي

شهد الوسط الفني خلال الفترة الماضية، انفصال عدد من نجوم الفن، بعد إعلان بعض النجوم للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي

مصراوي يعرض لكم أبرز حالات الانفصال خلال الفترة الماضية:

أحمد فهمي وأميرة فراج

أعلنت المطربة أميرة فراج منذ أيام، طلاقها من زوجها الفنان أحمد فهمي، في هدوء تام، بعد أكثر من ٢٠ عام على زواجهما

عمر عبدالعزيز وأماني صفوت

هي أحدث حالات الطلاق في الوسط الفني، حيث أعلن المخرج عمر عبدالعزيز، طلاقه من السيدة أماني صفوت، بعد عام ونصف على زواجهما، وقال المخرج الكبير إنه يكن لطليقته كل الاحترام والتقدير

تامر عبدالمنعم ورنا علي

بعد زواج دام ٦ سنوات، أعلن الفنان تامر عبدالمنعم الشهر الماضي، انفصاله عن زوجته السيدة رنا علي، وكتب: "قدر الله وما شاء فعل، وأنا أكن لها كل الاحترام والتقدير"

أحمد السقا ومها الصغير

في مايو الماضي، أعلن الفنان أحمد السقا، انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج دام ٢٦ عام، وأثمر زواجهما عن ٣ أبناء هم: ياسين وحمزة ونادية

بشرى وخالد حميدة

أعلنت الفنانة بشرى، الشهر الماضي، انفصالها عن زوجها خالد حميدة، ابن زوجة الفنان محمود حميدة، وذلك بعد عام من زواجهما

ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل

بعد أقل من عامين على زواجهما، أعلنت الفنانة ماريتا الحلاني انفصالها عن زوجها اللبناني كميل أبي خليل

حالات الطلاق في الوسط الفني نجوم الفن أحمد فهمي وأميرة فراج تامر عبدالمنعم ورنا علي أحمد السقا ومها الصغير بشرى وخالد حميدة ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل
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