"راكعة على قدميها".. ماجدة الرومي تقدم العزاء إلى فيروز

كتب-مصطفى حمزة:

حرصت المطربة ماجدة الرومي، على تقديم العزاء إلى المطربة الكبيرة فيروز، في نجلها الراحل الموسيقار زياد الرحباني، عقب وصولها كنيسة سيدة الرقاد في بكفيا بجبل لبنان.

وقامت ماجدة بالركوع على قدميها، أمام فيروز، وقبلت يديها وهي تبكي، وهي تقدم العزاء، قبل أن تضع قبلة على رأس المخرجة ريما الرحباني.

وشهدت جنازة الفنان الراحل زياد الرحبانى، حضور رموز الفن اللبناني ومنهم مارسيل خليفة، أسامة الرحباني، ديما صادق، وجمهور كبير من محبي الراحل، أمام مستشفى خوري في منطقة الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت، لتوديعه أثناء خروج النعش من المستشفى؛ قبيل انطلاق موكب تشييعه إلى مثواه الأخير.

وشهدت الجنازة، إطلاق زغاريد لحظة نقل الجثمان من الحمرا إلى بلدة بكفيا، ورمى محبوه الزهور على النعش لحظة خروجه، حيث تقام الجنازة بعد قليل في كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة في بلدة بكفيا.