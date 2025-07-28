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فيروز ترفض تقبيل ماجدة الرومي ليديها في جنازة زياد الرحباني (صور وفيديو)

04:59 م الإثنين 28 يوليه 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    فيروز ترفض تقبيل ماجدة الرومي ليديها (4)
  • عرض 14 صورة
    فيروز ترفض تقبيل ماجدة الرومي ليديها (3)
  • عرض 14 صورة
    فيروز ترفض تقبيل ماجدة الرومي ليديها (5)
  • عرض 14 صورة
    فيروز ترفض تقبيل ماجدة الرومي ليديها (7)
  • عرض 14 صورة
    فيروز ترفض تقبيل ماجدة الرومي ليديها (8)
  • عرض 14 صورة
    فيروز ترفض تقبيل ماجدة الرومي ليديها (9)
  • عرض 14 صورة
    فيروز ترفض تقبيل ماجدة الرومي ليديها (10)
  • عرض 14 صورة
    فيروز ترفض تقبيل ماجدة الرومي ليديها (11)
  • عرض 14 صورة
    فيروز ترفض تقبيل ماجدة الرومي ليديها (12)
  • عرض 14 صورة
    فيروز ترفض تقبيل ماجدة الرومي ليديها (13)
  • عرض 14 صورة
    فيروز ترفض تقبيل ماجدة الرومي ليديها (14)
  • عرض 14 صورة
    فيروز ترفض تقبيل ماجدة الرومي ليديها (2)
  • عرض 14 صورة
    فيروز ترفض تقبيل ماجدة الرومي ليديها (6)
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كتب- هاني صابر:

حرصت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي، على حضور مراسم تشييع جنازة الموسيقار الكبير الراحل زياد الرحباني ابن المطربة الكبيرة فيروز.

ونشرت الإعلامية نضال الأحمدية، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام من مراسم تشييع الجنازة، يرصد الموقف الذي وقع بين النجمتين ماجدة الرومي وفيروز في جنازة زياد الرحباني.

وعلقت نضال الأحمدية على الفيديو، قائلة: "أشهد أن ماجدة الرومي تعشق فيروز وزياد، نشاهد ماجدة وقد ركعت أمام الست فيروز ما جعلها ترتبك، وريما ارتبكت أيضًا".

وتابعت: "ماجدة أمسكت بيدي الست لتقبلهما لكن فيروز سحبت يديها رافضة، وماجدة الرومي عادت تحاول وفشلت.. ساعدوها لتقف فحضنت رأس ريما".

وأضافت: "ماجدة تلتقي الست وجها لوجه لأول مرة في حياتها".

ورحل الموسيقار الكبير زياد الرحباني، عن عالمنا، السبت الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.

وتميز أسلوبه بالسخرية والعمق في معالجة الموضوع، ويعتبر صاحب مدرسة في الموسيقى العربية والمسرح العربي المعاصر.

ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.

ومن أبرز أعماله المسرحية الشهيرة "بالنسبة لبكرا شو" و "فيلم أميركي طويل" و "نزل السرور".

ماجدة الرومي زياد الرحباني فيروز نضال الأحمدية
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