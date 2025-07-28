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رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة جريئة بالمصيف.. والجمهور يعلق (صور)

04:17 م الإثنين 28 يوليو 2025
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كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة رانيا منصور، الأنظار إليها بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت رانيا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جميلة، ما شاء الله، تحفة، ملكة، عسل أوي".

يذكر أن، آخر أعمال رانيا منصور فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

رانيا منصور إطلالة جريئة إنستجرام
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