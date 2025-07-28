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شريف منير وجميلة عوض وأحمد حاتم يبدأون تصوير"red flag" الشهر المقبل

04:04 م الإثنين 28 يوليو 2025

شريف منير

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كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان شريف منير، عن استعداده لبدء تصوير مشاهده بفيلم "red flag" الشهر المقبل، والذي يشاركه في بطولته الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض.

وكتب "منير"، عبر حسابه على إنستجرام: "في الأسبوع الأول من شهر 8 أبدأ تصوير فيلم من نوعية اللايت كوميدي (red flag) مع أحمد حاتم وجميلة عوض، وإنتاج محمود عبد الله، وإخراج: محمود كريم وتأليف: أحمد محيي.. يا رب يعجبكم".

وكان شريف منير كشف في وقت سابق عن تعاونه مع المنتج تامر مرسي ببطولة عمل تليفزيوني في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر شريف، صورة له مع تامر مرسي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بحمد الله تم التعاون بيني وبين شركة سينرچي والمنتج المتميز تامر مرسي على بطولة عمل من (العيار الثقيل).. إنتظرونا إن شاء الله في رمضان ٢٠٢٦".

يذكر أن، آخر مشاركات شريف منير الفنية كانت بفيلم "السرب" الذي عُرض بالسينمات عام 2024.

شريف منير

شريف منير جميلة عوض أحمد حاتم إنستجرام
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