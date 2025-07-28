صفاء جلال بعد نقلها للمستشفى: "ادعولي"

كتب-مصراوي

نقلت الفنانة صفاء جلال، إلى إحدى المستشفيات للخضوع للعلاج، إثر معاناتها من أزمة صحية.

وقامت صفاء جلال، عبر خاصية القصص القصيرة في صفحتها بموقع "إنستجرام"، بنشر صورة لها من المستشفى، وكتبت: "الحمد لله ربنا قدر ولطف، أنا وسلمى دور جامد قوي، ادعولي".

وبدأت الفنانة صفاء جلال مؤخرا، تصوير مشاهدها في مسلسل "ولاد الأبالسة"، وتشارك في بطولته مع: تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوى عثمان، محمود عزب، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمر القاضي، محمد عبدالجواد، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.

يذكر أن آخر أعمال صفاء جلال كان مشاركتها في مسلسل "المداح 4" الذي يحمل اسم "أسطورة العودة"، وهو من حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، محمد دياب، سهر الصايغ، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، مي سليم، حمزة العيلي، هبة مجدي، أيمن طعمة، هلا السعيد، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد سمير فرج.