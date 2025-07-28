"سألوني الناس عنك يا حبيبي".. أغاني فارقة بمشوار فيروز وزياد الرحباني

كتب-مصطفى حمزة:

حرصت المطربة الكبيرة فيروز، على الحضور لتلقي عزاء نجلها المبدع الراحل زياد الرحباني، اليوم الإثنين في كنيسة سيدة الرقاد في بكفيا بجبل لبنان.

ووصلت فيروز بصحبة ابنتها ريما الرحباني، إلى صالون الكنيسة قبل بداية مراسم العزاء، وجلست بالصف الأول بالقرب من نعش نجلها الراحل.

وشهدت العلاقة بين الراحل زياد الرحباني ، ووالدته "فيروز"، مراحل مختلفة من القرب و البعد، إلى جانب المواقف التي تحولت إلى أعمال فنية مغايرة كانت "نقطة تحول" لكل منهما.

وأثارت الأغاني التي قدمتها فيروز، من كلمات وألحان زياد، جدل واسع، قبل وبعد تقديمها، وهو ما نرصده في التقرير التالي

سألوني الناس

عام 1972 عندما مرض المبدع عاصي الرحباني ودخل المستشفى أثناء ارتباط زوجته فيروز بعرض مسرحية “المحطة”، كتب شقيقه وشريك تجربتهما "منصور الرحباني"، كلمات أغنية "سألوني الناس عنك يا حبيبي.. كتبوا المكاتيب وأخدها الهوا".

وشعرت فيروز أن الكلمات خير تعبير عن حالها، وطلبت من الابن" زياد" صاحب الـ 17 عاما، والذي كان يؤدي بالمسرحية دور "المحقق"، أن يقوم بتلحين الأغنية مع مراعاة أن لا تكون موسيقاه خارج الإطار الرحباني وبالفعل التزم الابن.

ووصل نجاح الأغنية للدرجة التي أصبح من الصعب حذفها من المسرحية، عقب الأزمة التي أثارتها حساسية الأب "عاصي" المفرطة، ومخاوفه من القول أن عائلته تاجرت بمرضه.

ونالت الأغنية نجاح كبير ليس فقط داخل المسرحية، ولكن على برنامج أول حفل تحييه "فيروز" عقب وفاة عاصي، ووقفت على المسرح تغالب أوجاعها وتغني باكية "بيعز علي غني يا حبيبي… ولأول مرة ما نكون سوا”.

رابط سالوني الناس

ع هدير البوسطة

وافق زياد الرحباني على أن يمنحها لوالدته بعد أن كان كتبها ولحنها وقدمها بإحدى مسرحياته عقب انفصاله فنيا عن والديه، وحصل من والده "عاصي" على 500 ليرة .

وقدمت فيروز، الأغنية في حفل شهير لها في باريس، وغنت "يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين"أو " واحد عم ياكل خس واحد عم ياكل تين.. في واحد هو ومرته ولوه شو بشعة مرته".

رابط ع هدير البوسطة

كيفك إنت

سألت فيروز، نجلها زياد، بشكل عابر "كيفك إنت أنا والله كنت مفكرة إنك برة البلاد"، وذلك عقب اللقاء الذي تم بالصدفة، بعد فشل زواجه والفنانة دلال كرم.

وقام زياد، باستغلال التعبير العفوي الذي صدر من والدته، وكتب ولحن أغنيتها الشهيرة "كيفك إنت"، والتي قدمتها عام 1991، بعد أربعة اعوام كاملة كان خلالها بانتظار أن ترحب "الأم" بتحقيق أمنيته بقبول غنائها.

وبعد أن قبلت فيروز ودخلت معه المغامرة بثقة، ورغم كل الجدل الذي أثير حول غنائها "كيفك أنت.. ملا أنت” حققت الأغنية أعلى المبيعات عند صدورها ومازالت تتصدر القوائم الغنائية .

زياد عن كيفك انت

رابط كيفك انت

أهو ده اللى صار

عشق "زياد" للواقعية الغنائية ورمزها "سيد درويش"، شجعه على إقناع والدته "فيروز" بالغناء له، وقدم لها أغنية "أهو ده اللي صار" لتغنيها، وكان إقناعها بها صعبًا جدًا "وفقا لما اكدة فى اكثر من حوار".

رابط اهو ده اللى صار

سلملي عليه

كتبت الفنانة فيروز ، كلمات أغنية "سلّملي عليه" من أجل ابنها "هلي"، و هو من "ذوي الهمم" لا يسمع ولا يتحدث، و بعد سنوات قدمتها من ألحان نجلها زياد الرحباني.

رابط سلملي عليه