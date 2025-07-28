حقيقة القبض على الفنان منذر رياحنة (تفاصيل)

القاهرة - مصراوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنان منذر رياحنة وهو داخل أحد السجون، وهو ما أثار حالة من الجدل حول حقيقة القبض عليه.

بالبحث والتدقيق، تبين أن الصور المتداولة لـ منذر رياحنة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "أعوام الظلام" الذي يواصل تصويره خلال الفترة الحالية، ويجسد بالعمل شخصية "أبو غضب".

وأن ما يتردد حول القبض عليه شائعات لا أساس لها من الصحة.

وفي لقاء تليفزيوني، قال منذر رياحنة عن مسلسل "أعوام الظلام": "نص مبني على قصة حقيقية موجعة جدا، وكلنا كفنانين متمسكين بأن كل المشاهد تكون حقيقية".

ونشر "منذر"، الصور المتداولة عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أعوام الظلام.. قصة حقيقية عن دراما السجون رغم قسوتها، تنقلك لحياة أخرى، في رأيكم، أيهما أشد قسوة: السجن الذي يُغلق عليك بابه؟ أم الواقع الذي يُغلق في وجهك كل الأبواب؟".

يتم تصوير مشاهد المسلسل بين مصر والكويت، وتم بناء السجن المركزي الكويتي بالكامل في القاهرة لتصوير مشاهده.

العمل تدور أحداثه حول فترة السجن، حيث يعاني بدر من ضغط نفسي شديد وتحول داخلي نتيجة المعاناة والظلم، وبعد سنوات من الظلم داخل السجن، تكشف الحقيقة ويثبت براءته، لكن الآثار النفسية تترك جراحًا عميقة لا تزال تؤثر فيه حتى بعد خروجه.

مسلسل"أعوام الظلام" بطولة منذر رياحنة وانتصار وحمد العماني، وخالد البريكي، فيصل العميري، ايمان الحسيني، روان العلي، محمد الحداد، عبد الله زيادة، مشاري المجبل، وإخراج محمد سلامة.