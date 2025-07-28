متحدث نقابة الموسيقيين يعلن موعد انتخابات التجديد النصفي

كتبت- منال الجيوشي

أعلن الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن انتخابات التجديد النصفي على مجلس نقابة الموسيقيين، ستُجرى غدا الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو، بمقر نادي جامعة القاهرة بشارع البحر الأعظم، بحضور أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا أن الجمعية تمثّل دائمًا عماد النقابة ومصدر شرعيتها وهو ما حرص النقيب العام الفنان مصطفى كامل على تأكيده دوما.

وأوضح المتحدث لنقابة الموسيقيين أن هذه الانتخابات تُعد محطة فارقة في مسيرة العمل النقابي، داعيًا جموع الأعضاء إلى المشاركة الإيجابية الفاعلة، ومشددًا على أن صناديق الاقتراع ستظل هي الفيصل الوحيد بين الجميع.

وفي ختام تصريحه، أعرب المتحدث الرسمي عن خالص تمنياته بالتوفيق لجميع المرشحين، متمنيًا أن تعبّر النتائج عن إرادة الجمعية العمومية بكل حرية ونزاهة

ويتنافس على انتخابات التجديد النصفى 6 أعضاء من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين الحالي وهم الفنان حلمي عبد الباقي ومنصور هندي ونادية مصطفى ومحمد صبحي وعلاء سلامة وأحمد العيسوي، بالإضافة إلى كل من أحمد محمد عرفات وداوود محمد سمير عبد المحسن وعادل محمد مصطفى نعيم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المنظمة لعمل النقابات المهنية في مصر، حيث يُجرى التجديد النصفي لأعضاء المجلس لضخ دماء جديدة ومنح الفرصة للراغبين في خدمة المهنة وأعضائها.

قرعة التجديد النصفي تُعد استحقاقًا قانونيًا التزم به النقيب العام الفنان مصطفى كامل، إيمانًا منه بأهمية ترسيخ مبدأ العدالة، واحترامًا للقواعد المنظمة للعمل النقابي، وحرصًا على أن تسير النقابة في مسارها الصحيح، الذي يصون حقوق الأعضاء ويحفظ هيبتها.