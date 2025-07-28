كيف دعم نجوم الفن صديقتهم وفاء عامر بأزمتها الأخيرة ضد مروجي الشائعات؟

كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على دعم الفنانة وفاء عامر في أزمتها الأخيرة ضد مروجي الشائعات التي تعرضت لها، وخرج بسببها بيان من نقابة المهن التمثيلية تُعلن خلالها تضامنها مع الفنانة وفاء عامر ضد الحملة التي وصفتها بالمغرضة والموجهة ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما جاء في بيان النقابة أيضا أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم، مضيفة أنها تواصلت مع وفاء عامر مساء أمس الجمعة 25 يوليو للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، إذ أكدت في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

ونستعرض لكم دعم نجوم الفن لوفاء عامر في السطور التالية:

أحمد كرارة

كتب الفنان أحمد كرارة عبر حسابه على إنستجرام: "الأخت الجدعة بنت الأصول اللي دايما بتعمل خير، وكل الدنيا بتحبها، كلنا جنبك وبنحبك".

هاني رمزي

الفنان هاني رمزي، كتب عبر حسابه على إنستجرام: "صديقتي وأختي وزميلتي وفاء عامر مفيش حد في جدعنتك ولا كرمك ولا طيبتك، وربنا يحفظك ويخليكي لأسرتك ولكل اللي يعرفوكي كويس.. لأن واضح إن فيه ناس لسه متعرفش مين وفاء عامر بجد".

منة فضالي

كتبت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها على إنستجرام: "وفاء عامر نجمة كبيرة وست جدعة و١٠٠ راجل وعيب أوي أوي اللي بيتقال عليها ده عيب.. طول عمرها بتعمل خير كتير وكريمة مع كل الناس.. ليه عدم التربية والاتهام اللي ملوش أي لزمة، يا أحلى وفاء انتي نجمة وجميلة ومحبوبة وسيبك من الناس اللي مورهاش غير الهري".

رانيا فريد شوقي

كتبت رانيا فريد شوقي، عبر حسابها على فيسبوك: "إحنا في زمن السوشيال ميديا، أي حد ممكن يطلع يقول أي حاجة ويشوّه سمعة الناس بكلمتين، عشان كده لازم أي إنسان مهما كان مشهور أو لأ، ما يسكتش عن حقه، وياخده بالقانون، وفاء عامر إنسانة قبل ما تكون فنانة، بتعمل خير كتير، مش بس مادّي لكن كمان معنوي، بتقف جنب ناس كتير في أزماتهم تعرفهم أو متعرفهمش، واللي يعرفها يعرف إنها ست جدعة وبميت راجل، الكلام الفارغ بيتقال وينتهي، لكن الحق عمره ما بيموت.. وفاء عامر أكبر من أي شائعة، والقانون هو اللي هيردّ على كل كذبة".

نهال عنبر

الفنانة نهال عنبر، كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "الجميلة الخلوقة وفاء عامر عشرة العمر أنا عارفة قد إيه انتي خيرة وجميلة وبتحبي تساعدي بالخير، انتي فوق أي كلام دايما ناجحة وخلوقة زي ما انتي، وربنا يردلك كل الخير اللي بتعمليه حبيبتي الغالية".

أمينة

كتبت المطربة أمينة، عبر حسابها على إنستجرام: "ربنا وحده أعلى وأعلم حجم ألمي عليكي من ناس لا عندهم أصل ولا فصل، الست دي بنت أكابر أبوها راجل تاجر في سوق كبير الله يرحمه عم فاروق عامر الراجل اللي رباهم على العز، أنا شفت ده بعين خالاتي واهلي في باب عمر باشا عن الجدعنة مش هقولكم عن كرمها وحبها للخير وحبها لفرحة الغير ست بنت بلد بتحترم الصغير قبل الكبير عايزة أقول حاجات كتير أوي عنك يا أم عمر لأنك تستاهلي كل خير، اتقوا الله وكفاية عبث وقلة أدب ده انتوا هتخلوا الواحد يراجع نفسه مليون مرة وهو بيقدم على فعل خير ده مش جزائها، عيب والله".