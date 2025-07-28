كتب-مصطفى حمزة:

ظهرت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني، في حالة ذهول عقب وصولها بصحبة والدتها المطربة الكبيرة فيروز، إلى كنيسة سيدة الرقاد في بكفيا بجبل لبنان، لحضور مراسم عزاء شقيقها الموسيقار زياد الرحباني.

وجلست ريما، بصحبة والدتها فيروز بالصف الأول بجوار النعش، وهي في حالة ذهول وتنظر في حزن إلى النعش الذي يحمل جثمان شقيقها.

وقامت نعمة عون، زوجة الرئيس اللبناني جوزيف عون، بتقديم العزاء إلى الفنانة فيروز، وابنتها ريم عقب وصولهم إلى مقر الكنيسة.

وشهدت جنازة الفنان الراحل زياد الرحبانى، حضورا غفيرا لمحبيه أمام مستشفى خوري في منطقة الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت، لتوديعه أثناء خروج النعش من المستشفى؛ قبيل انطلاق موكب تشييعه إلى مثواه الأخير.

وشهدت الجنازة، إطلاق زغاريد لحظة نقل الجثمان من الحمرا إلى بلدة بكفيا، ورمى محبوه الزهور على النعش لحظة خروجه، حيث تقام الجنازة بعد قليل في كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة في بلدة بكفيا.