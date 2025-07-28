كتب-مصطفى حمزة:

وصلت المطربة الكبيرة فيروز، بصحبة ابنتها ريما الرحباني، إلى كنيسة رقاد السيدة، لحضور تشييع جنازة نجلها المبدع الراحل زياد الرحباني، والتي تقام اليوم الإثنين.

وقامت المطربة الكبيرة، بوضع باقة ورد كبيرة داخل كنيسة "رقاد السيدة – المحيدثة" في بكفيا، تكريما لابنها الراحل زياد الرحباني قبل صلاة الجنازة عليه.

وحملت اللافتة التي وضعتها فيروز على الورود لابنها الراحل .. "إلى ابني الحبيب فيروز".

ومن المقرر إقامة الصلاة على جثمان المبدع الراحل زياد الرحباني، اليوم الإثنين في كنيسة رقاد السيدة، على أن تتقبل الأسرة العزاء اليوم وغدا في صالون الكنيسة.