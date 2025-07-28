بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ مي عز الدين والجمهور يغازلها (صورة)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة مي عز الدين، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصباح".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " أجمل صباح، البرنسيسة، ست الحسن والجمال،قمر، إيه الجمال ده، إيه الحلويات دي، ما شاء الله، عسل أوي، جميلة زمانك والزمن الي قبلك والزمن اللي بعدك".

يذكر أن، مي عزالدين شاركت مؤخرا في دراما رمضان 2025 بمسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة آسر ياسين ومحمد دياب وسما إبراهيم وغادة طلعت وميس حمدان وغيرهم، وإخراج تامر محسن.