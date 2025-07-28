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منة فضالي تنشر إطلالة جريئة لها داخل مطار القاهرة.. والجمهور يعلق (صور)

12:11 م الإثنين 28 يوليو 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من داخل مطار القاهرة، استعدادا لسفرها إلى الخارج.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع السلامة يا قاهرة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "منوش القمر، جميلة، رحلة سعيدة يا منوشة، إيه العسل ده، شياكة من غير مجهود".

يذكر أن، آخر أعمال منة فضالي مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

منة فضالي اطلالة منة فضالي مطار القاهرة
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