كارمن لبس أول الحاضرين لوداع زياد الرحباني في كنيسة رقاد السيدة

كتب-مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، على أن تكون أول الحاضرين إلى مقر كنيسة رقاد السيدة، لحضور جنازة المبدع الراحل زياد الرحباني، التي تقام اليوم في لبنان.

ودخلت كارمن، في حالة بكاء، عقب وصولها إلى صالون الكنيسة، وذلك بالتزامن مع نقل جثمان رفيق مشوارها المبدع زياد الرحباني، من المستشفى، وسط حشد كبير من محبيه.

وحرص محبي المبدع الراحل زياد الرحباني، على مصاحبة الجثمان من المستشفى، و هم يحملون الورود، ويرددون أغانيه.

ونشرت كارمن، رسالة حزينة للفنان الراحل عبر حسابها على "انستجرام"، وكتبت فيها: "فكرت بكل شيء إلا إنو الناس يعزوني فيك. الوجع بقلبي أكبر من إني إقدر أوصفو، أنا مش شاطرة بالتعبير، أنت أشطر مني بكتير تعبّر عني... لو كان في بعد، بس كنت موجود، وهلق بطلت. صعبة كتير يا زياد ما تكون موجود. رح أبقى اشتقلك عطول لو أنت مش هون. وحبك بلا ولا شي".

وقامت كارمن، بوضع مقاطع من أغنية الفنان الراحل الشهيرة "بلا ولا شي"، التي سبق وأكدت في حوارات عديدة أنه كتبها ولحنها لها خصيصا.

وشاركت كارمن لبس، مع المبدع في أكثر من عرض مسرحي، منها "نزل السرور"، و"فيلم أميركي طويل"، و"بخصوص الكرامة والشعب العنيد"، قبل أن تكون البطلة في قصة حب استثنائية عاشها زياد الرحباني، دامت 15 عاماً، وخلدها في عدة أغاني منها في الأغنية الشهيرة التي قدمتها فيروز، "عندي ثقة فيك".