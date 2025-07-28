كتب- هاني صابر:

حرصت المطربة الكبيرة فيروز، على وضع باقة ورود داخل كنيسة "رقاد السيدة – المحيدثة" في بكفيا، تكريما لابنها الراحل زياد الرحباني قبل صلاة الجنازة عليه.

وحملت اللافتة التي وضعتها فيروز على الورود لابنها الراحل .. "إلى ابني الحبيب فيروز".

ونشر برنامج "et بالعربي" على إنستجرام، فيديو من داخل الكنيسة قبل صلاة الجنازة، حمل تعليق: "داخل كنيسة رقاد السيدة – المحيدثة في بكفيا، وُضعت باقة ورد باسم فيروز تكريمًا لابنها الراحل زياد الرحباني، قبيل بدء مراسم الصلاة لراحة نفسه".

ورحل الموسيقار الكبير زياد الرحباني، عن عالمنا، السبت الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.

وتميز أسلوبه بالسخرية والعمق في معالجة الموضوع، ويعتبر صاحب مدرسة في الموسيقى العربية والمسرح العربي المعاصر.

ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.

ومن أبرز أعماله المسرحية الشهيرة "بالنسبة لبكرا شو" و "فيلم أميركي طويل" و "نزل السرور".