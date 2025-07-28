فيديو| جمهور زياد الرحباني يودعه بترديد أغانيه

كتب-مصطفى حمزة:

حرص حشد كبير من محبي الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، على التوافد حول مستشفى فؤاد خوري، لوداع المبدع الذي رحل عن عالمنا صباح السبت الماضي.

وقام محبي زياد الرحباني، بترديد الأغاني التي خلدت اسمه، خلال تواجدهم أمام مستشفى خوري في الحمرا، بانتظار مواكبة جثمانه.

وطافت سيارة نقل جثمان المبدع الراحل، شوارع منطقة الحمرا التي قضى فيها زياد الرحباني، أغلب سنوات حياته، وذلك قبل التوجه إلى كنيسة السيدة، وإقامة صلاة الجنازة.

ورحل المبدع اللبناني زياد الرحباني، صباح السبت الماضي عن عمر يناهز 69 عاما، بعد مشوار فني حافل، كتب ولحن ووضع خلاله موسيقى العديد من المسرحيات، بالإضافة إلى الأغاني التي قدمتها والدته المطربة فيروز.

وداع زياد

جنازة زياد