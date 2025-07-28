إعلان

فيديو| جمهور زياد الرحباني يودعه بترديد أغانيه

11:36 ص الإثنين 28 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    من الجنازة
  • عرض 5 صورة
    من جنازة زياد
  • عرض 5 صورة
    زياد بحفل
  • عرض 5 صورة
    جنازة زياد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

حرص حشد كبير من محبي الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، على التوافد حول مستشفى فؤاد خوري، لوداع المبدع الذي رحل عن عالمنا صباح السبت الماضي.

وقام محبي زياد الرحباني، بترديد الأغاني التي خلدت اسمه، خلال تواجدهم أمام مستشفى خوري في الحمرا، بانتظار مواكبة جثمانه.

وطافت سيارة نقل جثمان المبدع الراحل، شوارع منطقة الحمرا التي قضى فيها زياد الرحباني، أغلب سنوات حياته، وذلك قبل التوجه إلى كنيسة السيدة، وإقامة صلاة الجنازة.

ورحل المبدع اللبناني زياد الرحباني، صباح السبت الماضي عن عمر يناهز 69 عاما، بعد مشوار فني حافل، كتب ولحن ووضع خلاله موسيقى العديد من المسرحيات، بالإضافة إلى الأغاني التي قدمتها والدته المطربة فيروز.

وداع زياد

جنازة زياد

زياد الرحباني مستشفى فؤاد خوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فيروز تضع باقة ورود لابنها داخل الكنيسة قبل صلاة جنازته.. ماذا كتبت عليها؟ (صور وفيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": إعادة التيار بالكامل للمناطق المتضررة بالجيزة
سببان أحدهما موسمي.. لماذ هبط الدولار لأدنى مستوى منذ 9 أشهر؟