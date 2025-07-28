كتب- هاني صابر:

خرج منذ قليل، جثمان الموسيقار الكبير الراحل زياد الرحباني ابن المطربة الكبيرة قيروز من المستشفى، وسط تواجد حشد كبير من محبيه.

ونشر برنامج "et بالعربي"، فيديو يرصد مراسم خروج جثمان زياد الرحباني من المستشفى، عبر حسابه على إنستجرام، وحمل تعليق: "زياد الرحباني يودّع شارع الحمراء في بيروت.. موكب الوداع يجوب شوارع الذاكرة في بيروت، وسط حشد كبير رافق خروج الجثمان من المستشفى، وغدي الرحباني يرافقه داخل السيارة".

ورحل الموسيقار الكبير زياد الرحباني، عن عالمنا يوم السبت الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.

وتميز أسلوبه بالسخرية والعمق في معالجة الموضوع، ويعتبر صاحب مدرسة في الموسيقى العربية والمسرح العربي المعاصر.

ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.

ومن أبرز أعماله المسرحية الشهيرة "بالنسبة لبكرا شو" و "فيلم أميركي طويل" و "نزل السرور".