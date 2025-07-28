كتبت- منال الجيوشي

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الكاتب الكبير يوسف معاطي في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، في أول ظهور له بعد 20 عام،في برنامج "واحد من الناس"، على شاشة الحياة.

ويكشف معاطي خلال الجزء الرابع من اللقاء عن التعاون مع الفنان محمد هنيدي والنجاح الكبير لفيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، ثم إعادة التجربة بمسلسل والذي لم يلاقي نفس نجاح الفيلم

وأيضا التعاون بينهما في فيلم "تيتة رهيبة" و" أمير البحار " وسبب اختيار سميحة أيوب في "تيتة رهيبة" وكيف أقنعها، وأيضا ليلى طاهر في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة "

كما يتحدث عن النجم الراحل سمير غانم والتعاون بينهما في مسرحية "بهلول في إسطنبول"، علاقته بالفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال فيلم "الثلاثة يشتغلونها" وحديثه عنها

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة