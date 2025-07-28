بسمة بوسيل تكشف تفاصيل علاقتها بـ تامر حسني بعد الإنفصال.. ماذا قالت؟

كتب - معتز عباس:

حلت المطربة بسمة بوسيل، ضيفة على المذيعة جيهان عبد الله، عبر برنامج "أجمد 7"، على "نجوم إف إم"، لتكشف عن علاقتها بطليقها المطرب تامر حسني.

وقالت بسمة بوسيل، إن تامر حسني أضاف لها الكثير في حياتها الفنية، مضيفة: تامر تعلمت منه الكثير وهو شاطر جدا في عمله، هو فنان موهوب جدا بالتأكيد، وأنا كنت بشوف طريقة عمله واختيار أغانيه وكأني حصلت على كورس مكثف في حياتي".

وأضافت: "أنا كنت عايشة مع تامر وبشوفه كويس بيعمل ايه في الأستوديو وبيختار الأغاني أزي أخدت كورس مكثف منه، وبقى عندي خلفية فنية كبيرة".

وتابعت: "تامر مأثرش فنيًا بس لكن أثر في شخصيتي، أنا عرفت تامر وأنا صغيرة كبرت ونضجت معه وهو أبو أولادي وخلاني ام، وبالمناسبة إحنا أصحاب جدا حاليا أكثر، ودلوقتي إحنا زملاء وبنكمل بعض".

ووجهت المذيعة جيهان عبدالله سؤالًا لـ بسمة بوسيل: "مين اللي نسي بسمة؟"، لترد عليها: "مش عارفة مفيش حد، أنا مستحيل اتنسي بحس اني لما ببقى في حياة حد بضيفله كتير سواء كصديق كصاحب كام ومستحيل ابقى في حياتك ومضفلكيش ومستحيل اتنسي، وبيتقالي كتير من الناس اللي حواليا ورايي كمان في نفسي،

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، وهي: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".

وخاضت بسمة تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

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