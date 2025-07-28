هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها بـ أحمد مالك

كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة الشابة هدى المفتي ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، لتكشف عن العديد من كواليس حياتها الشخصية وترد على شائعة ارتباطها بالفنان أحمد مالك الفترة الماضية.

وقالت هدى المفتي: "أنا عارفة إنه طالع عليا إشاعة غير صحيحة وهي إني اتخطبت أو هتخطب، لو اتخطبت هقول وأكيد مش هخبي ونفرح كلنا مع بعض".

وأضافت: "أنا معرفش مين بيطلع إشاعات عليا ومعرفش مين بيطلع إيه ومين مابيطلعش إيه، لكن أنا مركزة في شغلي أوي الفترة دي بالذات حاسه إنها فترة حاسمة في شغلي حابة أأسس نفسي وأثبت نفسي وأكسب حب الناس ليا وأعمل حاجات ليا، لأن شغلي رقم واحد في حياتي".

ووجهت لها إسعاد يونس سؤالًا: "بصتك دي بتقول إنك في قصة حب؟!"، لترد عليها هدى المفتي: "لسه.. لو القصة كملت أكيد هيبقى في حاجة جد لو مكملتش خلاص".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية الأيام الماضية أنباء حول ارتباط الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هدى المفتي مسلسل "80 باكو" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025 بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، وإنعام سالوسة. المسلسل من تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس.

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