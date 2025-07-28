إعلان

حدث بالفن | شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف عن أزمة جديدة ووفاء عامر تعلق على أزمتها

12:26 ص الإثنين 28 يوليو 2025
حدث بالفن | شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف عن أزمة جديدة ووفاء عامر تعلق على أزمتها

النشرة الفنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ بكاء أحمد ماهر على الهواء لهذا السبب، وشقيق شيرين عبدالوهاب يكشف تعرضها للنصب باسمها، أول تعليق من وفاء عامر بعد أزمتها الأخيرة، وفاة خالة الفنان أحمد أمين وهذا موعد صلاة الجنازة، فنانة تنفق 40 ألف في اليوم وأخرى ترقص في حفل كاظم الساهر.. حكايات النجمات في الساحل، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

أحمد الحجار مصطفى كامل كاظم الساهر أحمد أمين وفاء عامر شيرين عبدالوهاب تامر حسني عادل إمام الساحل الشمالي نجمات الفن أحمد ماهر منة عرفة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان