إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ بكاء أحمد ماهر على الهواء لهذا السبب، وشقيق شيرين عبدالوهاب يكشف تعرضها للنصب باسمها، أول تعليق من وفاء عامر بعد أزمتها الأخيرة، وفاة خالة الفنان أحمد أمين وهذا موعد صلاة الجنازة، فنانة تنفق 40 ألف في اليوم وأخرى ترقص في حفل كاظم الساهر.. حكايات النجمات في الساحل، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: