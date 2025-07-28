هدي المفتي تكشف علاقتها بـ ويجز لأول مرة: "مش مقربين"

كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة الشابة هدى المفتي ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، لتكشف عن العديد من كواليس حياتها الشخصية والفنية.

وبعد تداول الفترة الماضية أخبارًا عن ارتباطها بـ مطرب الراب ويجز، قالت، هدى المفتي: "نفسي أعرف مين طلع الإشاعة دي، أنا ويجز كنا بنصور مع بعض مسلسل "بيمبو" وعلاقتنا كويسة نعرف بعض احنا معارف ممكن نكون صحاب بس مش مقربين، وحولينا ناس كتير وأصدقاء مشتركين ونعرف بعض كويس".

وأضافت: "أنا بحترم ويجز جدًا، انسان موهوب لكن أغنية البخت مش ليا خالص، ومعرفش ليه الناس نسبوها ليا".

يُذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.

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