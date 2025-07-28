يوسف معاطي: عادل إمام كان سيقدم شخصية الرئيس مبارك بفيلم "طباخ الرئيس"

كتبت- منال الجيوشي

قال الكاتب الكبير يوسف معاطي، إن فكرة فيلم طباخ الرئيس جاءت من أثناء جلوسه في منطقة المهندسين، حينما شاهد رجل وتحدث معه، وعلم أنه طباخ الرئيس مبارك ودارت بينهم العديد من اللقاءات ومن هنا كانت فكرة الفيلم.

وأضاف خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس أنه لم يتم الموافقة على الفيلم والرقابة اعترضت، وأكثر شخص كان معجب به ووافق عليه هو الرئيس مبارك.

وتابع: هناك مشهد عندما قام الرئيس بمبارك بمتابعة الثروة الحيوانية ومقولته له "إن البهيمة الغريبة لما تروح مكان جديد لا تأكل لمدة يومين، وكان مندهش جدا لأن هذا الكلام حدث على أرض الواقع وكيف علمته أنا.

واستكمل: كذلك مشهد الرئيس عندما أتى بالوزراء وكانوا يأكلون ويقول لهم "عيشوا كما يعيش الشعب" وكان يحب هذا المشهد ومعجب به.

وأشار إلى أن فيلم طباخ الرئيس عرض منذ أكثر من ١٧ عام، وبه بعض الجمل التي لا تزال حية حتى الآن، والفيلم حقق نجاح كبير وكانت فكرة جديدة وتم تدريسه بإيطاليا.

وتابع: الأستاذ عادل إمام هو من كان سيقوم بدور الرئيس مبارك وقلت له إن بطل الفيلم هو طباخ الرئيس، بينما قدم الشخصية الأستاذ خالد زكي وكان رائع جدًا، كما قدم بعدها شخصية وزير الداخلية بمسلسل "صاحب السعادة".

وعن ترشيح الفنان طلعت زكريا لشخصية بطل الفيلم وطباخ الرئيس أجاب أنه كان يشبه الطباخ الحقيقي