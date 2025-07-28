إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رشا مهدي

ظهرت الفنانة رشا مهدي بفستان أنيق باللون الأزرق، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها صورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

إسراء عبد الفتاح

ظهرت الفنانة إسراء عبد الفتاح مع ابنتها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

هالة صدقي

شاركت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها وظهرت بإطلالة صيفية أنيقة، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نورهان منصور

تألقت الفنانة نورهان منصور في أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس جريئة

هاني رمزي

شارك الفنان هاني رمزي جمهوره صورة جديدة جمعته بزوجته، أثناء قضاء عطلتهم الصيفية، وذلك من خلال حسابه على موقع "إنستجرام".

منة عرفة

نشرت الفنانة منة عرفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية في المالديف

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من حفلها الغنائي الأخير

بسنت شوقي

نشرت الفنانة بسنت شوقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من الساحل الشمالي، ظهرت فيها بإطلالة جريئة