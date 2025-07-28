وائل جسار: بيحصل معايا نفس اللي حصل مع راغب علامة على المسرح

كتبت- منال الجيوشي

علق المطرب وائل جسار، على أزمة راغب علامة بعد تقبيل فتاة له في حفله الغنائي بالساحل الشمالي

وتابع وائل جسار، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2: "صعب إن الناس تحب الفنان، والفنان ده يبعدهم عنه وصعبة كمان على الفنان اللي بيحب جمهوره، وراغب بيحب جمهوره والجمهور بيحبه وعنده تاريخ من النجاحات، وأنا بالنسبة لي مبحبش أزعل حد ولكن بالطرق المنطقية واللي حصل معاه غير مقصود ولكن الكاميرات أوقات من زاوية معينة بياخدوا أمور تحسها حقيقية بس هي مش حقيقة".

وأضاف وائل جسار، أنه فهم من قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، أنه يخشى على جيل مصر وهذا حقه، ولكن الفنان دوره أن يسعد الجمهور ويقرب منهم، فهم يحضرون حفلاته لكي يجلسون معه أو يصافحونه ومن الصعب أن يتصدى الفنان لجمهوره.