"هربوا من حر الصيف".. 25 صورة للنجمات في الساحل الشمالي

كتب - معتز عباس:

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا موجة من الإطلالات الصيفية الجريئة لنجمات الفن، الذين شاركوا جمهورهم لمحات من حياتهم اليومية أمام البحر، ما أثار تفاعلاً واسعًا.

وتوافد عدد كبير من نجمات الفن على المدن الساحلية، هربًا من حر الصيف، خاصةً مع انطلاق حفلات مهرجان العلمين صيف 2025، حيث فضلن العديد منهن قضاء إجازاتهن وعطلات نهاية الأسبوع على شواطئ الساحل الشمالي، والاستمتاع بالأجواء الصيفية المبهجة.

وقد شاركت النجمات جمهورهن لحظاتهن المميزة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستعرضات إطلالات صيفية جريئة وعصرية لاقت تفاعلاً واسعًا وإعجابًا كبيرًا من المتابعين.

من أبرز الفنانات اللاتي استمتعن بعطلتهن الصيفية لهذا العام، منة عرفة، روبي، نانسي عجرم، فيفي عبده، ياسمين صبري، مي سليم، بوسي، رانيا منصور وشقيقتها نورهان منصور، زينة، وغيرهن الكثير.

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