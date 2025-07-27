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"هربوا من حر الصيف".. 25 صورة للنجمات في الساحل الشمالي

11:53 م الأحد 27 يوليو 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    رانيا منصور من أحدث ظهور
  • عرض 24 صورة
    رانيا منصور من أحدث ظهور
  • عرض 24 صورة
    روبي في حفل الساحل الشمالي
  • عرض 24 صورة
    روبي في حفل الساحل الشمالي
  • عرض 24 صورة
    زينة وخالد صلاح وزوجته والشارك حمادة فاروق
  • عرض 24 صورة
    رانيا منصور من أحدث ظهور
  • عرض 24 صورة
    زينة وخالد صلاح وشيريهان ابو الحسن
  • عرض 24 صورة
    فيفي عبده تستمتع باجازة الصيف
  • عرض 24 صورة
    زينة وصديقاتها
  • عرض 24 صورة
    منة عرفة في الساحل
  • عرض 24 صورة
    مي سليم في الساحل الشمالي
  • عرض 24 صورة
    نانسي عجرم في حفلها الغنائي بالساحل الشمالي
  • عرض 24 صورة
    رانيا منصور من أحدث ظهور
  • عرض 24 صورة
    نجلاء بدر من احدى الحفلات في الساحل
  • عرض 24 صورة
    نجلاء بدر من احدى الحفلات في الساحل
  • عرض 24 صورة
    نسرين طافش في الساحل الشمالي
  • عرض 24 صورة
    نسرين طافش في الساحل الشمالي
  • عرض 24 صورة
    نورهان منصور تستمتع باجازة الصيف
  • عرض 24 صورة
    نورهان منصور تستمتع باجازة الصيف
  • عرض 24 صورة
    ياسمين صبري تستمتع باجازتها الصيفية
  • عرض 24 صورة
    ياسمين صبري في الساحل
  • عرض 24 صورة
    نسرين طافش في الساحل الشمالي
  • عرض 24 صورة
    منة عرفة في الساحل
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كتب - معتز عباس:

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا موجة من الإطلالات الصيفية الجريئة لنجمات الفن، الذين شاركوا جمهورهم لمحات من حياتهم اليومية أمام البحر، ما أثار تفاعلاً واسعًا.

وتوافد عدد كبير من نجمات الفن على المدن الساحلية، هربًا من حر الصيف، خاصةً مع انطلاق حفلات مهرجان العلمين صيف 2025، حيث فضلن العديد منهن قضاء إجازاتهن وعطلات نهاية الأسبوع على شواطئ الساحل الشمالي، والاستمتاع بالأجواء الصيفية المبهجة.

وقد شاركت النجمات جمهورهن لحظاتهن المميزة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستعرضات إطلالات صيفية جريئة وعصرية لاقت تفاعلاً واسعًا وإعجابًا كبيرًا من المتابعين.

من أبرز الفنانات اللاتي استمتعن بعطلتهن الصيفية لهذا العام، منة عرفة، روبي، نانسي عجرم، فيفي عبده، ياسمين صبري، مي سليم، بوسي، رانيا منصور وشقيقتها نورهان منصور، زينة، وغيرهن الكثير.

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نجمات الفن الساحل الشمالي نورهان منصور نسرين طافش منة عرفة نجلاء بدر زينة
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