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مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب أحمد الحجار بعد صراع مع المرض

11:04 م الأحد 27 يوليه 2025

المطرب الراحل احمد الحجار

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كتب - معتز عباس:

توفي منذ قليل، المطرب أحمد الحجار، بعد معاناة طويلة مع المرض وتدهور حالته الصحية.

وكتب مصطفى كامل نعيًا المطرب الراحل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "لا إله إلا الله محمد رسول الله.. خبر وفاتك صدمني، الله يرحمك يا أحمد الحجار، ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا طيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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أحمد الحجار مصطفى كامل
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