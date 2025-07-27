مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب أحمد الحجار بعد صراع مع المرض

كتب - معتز عباس:

توفي منذ قليل، المطرب أحمد الحجار، بعد معاناة طويلة مع المرض وتدهور حالته الصحية.

وكتب مصطفى كامل نعيًا المطرب الراحل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "لا إله إلا الله محمد رسول الله.. خبر وفاتك صدمني، الله يرحمك يا أحمد الحجار، ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا طيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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