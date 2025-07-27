وائل جسار عن زواج ابنته دون علمه: شائعات لا يمكن أن يصدقها العقل

كتبت- منال الجيوشي:

تحدث المطرب وائل جسار، عن شائعة زواج ابنته مارلين بدون علم أهلها وهروبها من المنزل، مؤكداً أنه ضحك للغاية عندما سمع تلك الأنباء عبر المواقع والسوشيال ميديا

وتابع وائل جسار، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2: "الحمد لله بنتي موجودة عندي وفي أحسن حال ولسه صغيرة علشان تفكر في الجواز وهي في سنة تانية جامعة ومش بتفكر أنها تتجوز دلوقتي حتى لو 1 % رغم إن دي سنة الحياة، لكن لما تكبر هتتجوز وهنكون جنبها ولكن الحاجات الهايفة دي بتطلع على فنانين معينين ومعرفش ده حسد ولا غيرة".

وأشار وائل جسار، إلى أنه تواصل اليوم مع راغب علامة حول شائعة زواج ابنته من نجله خالد ولكن هذه أقاويل غير صحيحة وأحاديث لا يمكن أن يصدقها العقل

وأضاف وائل جسار، أن الحب ليس جريمة بل يجب أن يسير على الطرق الصحيحة، معقباً: "في حاجات العقل مش ممكن يصدقها، والناس أحياناً بتكذب الكذبة وبتصدقها مش فاهم ليه بيعملوا كده".