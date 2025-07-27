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"على متن يخت".. منة عرفة تنشر صورا جديدة من رحلتها في المالديف

10:31 م الأحد 27 يوليو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة تستمتع باجازة الصيف
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة تستمتع باجازة الصيف في المالديف (4)
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة تستمتع باجازة الصيف في المالديف (3)
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة في رحلة بحرية على متن يخت في المالديف (1)
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة تستمتع باجازة الصيف في المالديف (1)
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة امام البحر
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة في رحلة بحرية على متن يخت في المالديف (2)
  • عرض 9 صورة
    منة عرفة تستمتع باجازة الصيف في المالديف (2)
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة منة عرفة المتابعين والجمهور، من أحدث ظهور لها في جزر "المالديف" أثناء قضاء إجازتها الصيفية.

وظهرت منة بإطلالة "جريئة" مرتدية ملابس بحر، ونشرت جلسة تصوير لها أمام البحر، أثناء قضاء رحلة بحرية على متن "يخت"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت "ملكة المالديف".

وكان آخر مشاركات منة عرفة في الدراما التليفزيونية بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز، والنجوم: كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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منة عرفة انستجرام منة عرفة جزر المالديف إطلالة منة عرفة
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