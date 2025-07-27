أحمد ماهر يبكي على الهواء لهذا السبب.. ماذا قال عن نهاية ذئاب الجبل؟

احمد ماهر ما ياسمين عز في برنامج كلام الناس

كتب - معتز عباس:

بكى الفنان أحمد ماهر على الهواء، خلال ظهوره ضيفًا ببرنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز، على فضائية "MBC مصر"، بسبب تغيير نهاية مسلسل "ذئاب الجبل".

وقال أحمد ماهر، إن نهاية مسلسل "ذئاب الجبل" شهدت ظهور إنعام سالوسة وهي تحصل على ميراثها ثم تقوم بوضعه في "دولاب الملابس" ليقوم زوجها عبدالله غيث "علوان البكري" بسرقة أموالها ودفنها في الأرض".

وأضاف، قائلًا: "المفروض المشهد التاني يقابلني أنا في شخصية "دبور" على القهوة ويقولي نويت اتجوز بنت العمدة اللي في البلد اللي جارنا ورديت عليه وقومت ضربته، واللي بيشوفني مشتبك معاه في الطريق بيقولي مالك بقوله هيتجوز على الولية بفلوسها، بيقولي مش عاجبك طب تقول اية ان ده اللي خطف مُهجة حبيبتك، ودفنها وهي حامل".

وتابع: "دبور وقتها بيجن جنونه بخش على علوان بخنقه وطلعت المطواة وشقيت صدره وأكلت كبده، وأقوله حياة الوحش والجبل ـرحم من من حياة البشر، عشان كدة المسلسل اسمه ذئاب الجبل، دي النهاية كان المفروض الناس تشوفها".

اقرأ أيضا..

بالصور.. نجوى كرم تحيي حفلا في إسطنبول وتتوجه للمشاركة في مهرجان قرطاج

شقيق شيرين عبدالوهاب: "في شخص بينصب باسمها وبيحرض جمهورها ضدها"