كتبت- منال الجيوشي

أثارت عدد من الفنانات، الجدل، حول الحديث إما عن الأسعار أو الحفلات أو الظهور بإطلالات جريئة في الساحل الشمالي

مصراوي يعرض لكم حكايات الفنانات في الساحل الشمالي:

ساندي تنفق ٤٠ ألف جنيه في اليوم

أثارت الفنانة التونسية ساندي، الجدل، بعد تصريحها عن ارتفاع الأسعار بالساحل الشمالي، وقالت: بحب الساحل الشرير علشان الرفاهية، وأقل يوم أنا وبنتي بنصرف 40 ألف جنيه في الفطار والعشا

رقص فيفي عبده في حفل كاظم الساهر

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها وهي ترقص، أثناء حضورها حفل الفنان كاظم الساهر، والذي أقيم في الساحل الشمالي منذ يومين

صبا الرافعي والمحجبات

تعرضت الفنانة اللبنانية صبا الرافعي، لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها عن موقفها تجاه المحجبات، وخاصة عقب مشاركتها المطرب اللبناني راغب علامة، الرقص في حفله الذي أقيم في الساحل الشمالي.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أولا أنا بحترم الحجاب جدا، وبشوفه حاجة مقدسة جدا، وأهلي في منهم محجبات، وأقرب صديقة لي محجبة، وبقضي معها طوال اليوم، وهي لا تذهب على البحر، ولا تسهر في أماكن سهر".

وتابعت: "أنا ما انتقدت المحجبات بشكل عام، ولا طلع من لساني، وما ذكرته هو احترام للحجاب، يزعجني أني أشوف محجبات في أماكن رقص وسهر وبيرقصوا بالحجاب، ليه؟، في حين إنها مثلا ممكن تروح أماكن أخرى مناسبة لها".

وأوضحت: "كلامي عن المحجبات، كان على أساس إني صادفت محجبات بيطلعوا يقعدوا على البحر، وبيتضايقوا لما تبقى جنبهم واحدة بالمايوه، والطرفين كل واحد منهم عايز ياخد راحته، طيب إيه المانع تواجد المحجبة في أماكن تناسبها والعكس أيضا، وأقول هذا وأنا أحترم الحجاب جدا"

حفل كاظم الساهر

حرص عدد من النجوم والنجمات، على حضور حفل الفنان الكبير كاظم الساهر بالساحل الشمالي، ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على حضور الحفل: فيفي عبده، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد داوود، بوسي شلبي، محمد علي رزق، رنا سماحة، درة، محمود حجازي، أحمد فهيم

حفل راغب علامة يثير الجدل

أثار حفل الفنان اللبناني راغب علامة، جدلا كبيرا على السوشيال ميديا، خاصة بعد صعود عدد من الفنانات والفتيات على المسرح وتقبيله، وهو ما أدى لمنعه من الغناء في مصر بقرار من نقابة الموسيقيين، ومن أبرز الفنانات اللاتي صعدن على المسرح صبا الرافعي، وساندي