بـ"فستان طويل".. نانسي عجرم تتألق في حفل الساحل الشمالي (صور)

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أنظار جمهورها والسوشيال ميديا، من احدث ظهور لها من حفلها الغنائي في مهرجان العلمين صيف 2025.

ونشرت نانسي صورًا من الحفل الغنائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "طاقة الصيف.. حفل الساحل الشمالي".

أشعلت نانسي عجرم الأجواء خلال حفل غنائي ضخم أحيته في منطقة مراسي بالساحل الشمالي، أمس السبت.

وقدمت نانسي عجرم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها، إلى جانب عدد من أغاني ألبومها الجديد "نانسي 11"، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الحاضرين.

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