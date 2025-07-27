يسرا تستعيد ذكرى رحيل يوسف شاهين: "مكانك في قلبي بيكبر يوم بعد يوم"

كتب - معتز عباس:

استعادت النجمة يسرا ذكرى رحيل المخرج الكبير يوسف شاهين، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2008.

ونشرت يسرا صورة تجمعها بـ يوسف شاهين، وكتبت: في ذكرى رحيلك يا جو، انت كنت من أجمل الهدايا اللي ربنا هداني بيها في حياتي، وجودك في حياتي خلاني أشوف الفن والحياة بشكل أعمق وأصدق".

وأضافت: "مكانك في قلبي بيكبر يوم بعد يوم، حتى بعد فراقك.. عمري ما هعرف أعوضك، ولا هلاقي زيك.. انت حتة من قلبي، وحتة من تاريخنا، وتاريخ السينما اللي حبيناها وعشناها سوا.. وحشتني قوي يا جو".

يصادف اليوم، الأحد، ذكرى رحيل المخرج الكبير يوسف شاهين، الذي يُعد بلا شك أحد أعظم المخرجين في تاريخ السينما المصرية والعربية.

يُعتبر يوسف شاهين من أبرز صناع السينما في مصر والعالم العربي، فقد أخرج أكثر من 40 فيلمًا، وشاركت أعماله في كبرى المهرجانات العالمية، من ضمنها مهرجان كان السينمائي الذي كرّمه بجائزة خاصة عن مجمل أعماله عام 1997.

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