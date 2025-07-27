وفاة خالة الفنان أحمد أمين.. وهذا موعد صلاة الجنازة

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أحمد أمين وفاة خالته، على أن يتم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة، غدًا الاثنين، من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

وكتب أحمد أمين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انا لله وانا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله خالتي الحبيبة نادية محمد مدبولي، صلاة الجنازة غدا الاثنين بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.. أسألكم الفاتحة والدعاء".

وقدم أحمد أمين في رمضان 2025، مسلسل "النص"، الذي يعد معالجة درامية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي، أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي.

ويشارك ببطولته مسلسل "النص"، كل من صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، إخراج حسام علي.

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