كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة وفاء عامر، على ادعاءات سيدة على السوشيال ميديا زعمت أنها ابنة الرئيس محمد حسني مبارك والفنانة إيمان الطوخي، وتشويه صورتها على مواقع التواصل وإدعاء تورطها في تجارة الأعضاء.

وقالت "وفاء عامر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات"، عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد: "الست دي اختارت أعلى واحدة على السوشيال ميديا في التيك توك، أنا أكبر نجمه على التيك توك وعلى فكره ما بدخلش مع اي حد وما بظهرش كتير الا لما بيبقى عندى حاله زي حاله علي محمد دوشين بنجمع له حاجه مش موجوده في مصر تمنها 150 مليون جنيه هتجيبيهم ازاي، فلازم اطرق كل الابواب وده تحت رعاية وزارة التضامن يعني مش حاجه ليا".

وأضافت: "ما يحدث ضرب في القوى الناعمة واحنا مش ضعف عندنا نقيب قوي عندنا اتحاد نقابات قوية، عندنا نقابات فنية عظيمة في مصر و لا يمكن ابدا هتسكت ولا حد هيقدر يسكتها غير بالموت".

وطالبت وفاء عامر، الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي بالخروج عن صمتها والحديث عن ما يثار، قائلة: "لماذا كل هذا الصمت من إيمان الطوخي؟! ما تطلع تتكلم وتقول مش بنتي، حتى لو هي معتزلة أو محجبة"ـ، مؤكدًة أنها لن تتواصل مع إيان الطوخي، خاصة أن القضية مثارة على مستوى الرأي العام، وأحدثت جدلًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت: "أنا ست قوية ما حدش يجي عليا أبدا وما أنامش غير وأنا واخده حقي لو اللي قدامي ضعيف انا بسامح بس دي وراها حد وانا لازم أجيب كل اللي وراها، عندنا حكومة قوية وبلد قوية وناس قوية ونائب عام قوي، وأنا هعلنها وترفع عليا قضية تجيب لي DNA أن هي بنت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إحنا ما فيش الكلام ده عندنا ما عندناش رئيس حكم مصر وحش".

وأتمت: "أنا ست عنيدة جدًا لما يبقى ليا حق بآخده، أنا زوجة راجل محترم، وبنت راجل جدع ومحترم، وعيلتي فيها رجالة محترمين، وقلت لهم محدش له دعوة، عشان يتقال إني ست عرفت تدافع عن نفسها.. أنا ست مصرية حرة".

كانت نقابة المهن التمثيلية، أعلنت في بيان صحفي تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة، التي وصفتها بالمغرضة والموجهة ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار الدور الذي تقوم به في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

وأكدت النقابة أنها تواصلت مع وفاء عامر للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

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