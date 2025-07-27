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شقيق شيرين عبدالوهاب: "في شخص بينصب باسمها وبيحرض جمهورها ضدها"

06:03 م الأحد 27 يوليو 2025

شيرين عبدالوهاب وشقيقها

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كتبت- سهيلة أسامة:

وجّه محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتب محمد: "كان فيه شخص الفنانة جايباه الفترة اللي فاتت ماسك الشغل، طلع نصاب وحرامي، والمفروض إنه مشي وطردته من أيام".

وأضاف: "تواصل معايا حد من الفانز، وقالي إن الشخص ده مأثر على بعض من الفانز، وبينشر بينهم كلام سلبي عنها، وبيحاول يقلبهم عليها".

وتابع رسالته قائلًا: "خدي بالك، وياريت تطلعي توضحي عشان ماينصبش باسمك، أو تعملي مداخلة زي ما كنتي بتعملي مدخلات زمان وتقولي متصدقوش أخويا، أو خلي المحامي بتاعك ينزل بيان يوضح، بدل ما كل شوية يرفع عليا قضية زور".

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شيرين عبد الوهاب شقيق شيرين
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