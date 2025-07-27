شركة روتانا تنعى الموسيقار الراحل زياد الرحباني

كتبت- نوران أسامة:

نعت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني، نجل المطربة فيروز، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت عن عمر ناهز 69 عامًا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.

ونشرت "روتانا" بيان نعي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، جاء فيه: "تتقدم مجموعة روتانا للموسيقى بأحر التعازي والمواساة للسيدة فيروز في وفاة نجلها الموسيقار زياد الرحباني، كما تعزي محبيه والوسط الفني أجمعين".

ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.

وتميز أسلوبه بالسخرية والعمق في معالجة الموضوع، ويعتبر صاحب مدرسة في الموسيقى العربية والمسرح العربي المعاصر.

ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.

ومن أبرز أعماله المسرحية الشهيرة "بالنسبة لبكرا شو" و "فيلم أميركي طويل" و "نزل السرور".‬

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