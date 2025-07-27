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الليلة.. هدى المفتي ضيفة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

04:36 م الأحد 27 يوليه 2025

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كتبت- سهيلة أسامة:

تحل الفنانة الشابة هدى المفتي ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة جديدة من برنامج "صاحبة السعادة"، والمقرر عرضها الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قناة "dmc".

وأعلنت القناة عن استضافة هدى المفتي، من خلال نشر البوستر الدعائي للحلقة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق الحساب: "استنوا الفنانة هدى المفتي في حلقة مميزة من صاحبة السعادة مع النجمة الكبيرة إسعاد يونس.. الليلة الساعة 10 مساءً".

يذكر أن هدى المفتي شاركت في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل "80 باكو"، والذي ضم نخبة من النجوم، أبرزهم: انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، وإنعام سالوسة، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، وإخراج كوثر يونس.

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هدى المفتي إسعاد يونس صاحبة السعادة
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