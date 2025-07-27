لماذا سخر زياد الرحباني من دلال كرم وأهدى كارمن لبس "عندي ثقة فيك"

كتب-مصطفى حمزة:

عبرت الفنانة اللبنانية كارمن لبّس عن حزنها، عقب وفاة المبدع زياد الرحباني، أمس السبت.

ونشرت كارمن، رسالة حزينة للفنان الراحل عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت فيها: "فكرت بكل شيء إلا إنو الناس يعزوني فيك، الوجع بقلبي أكبر من إني أقدر أوصفه، أنا مش شاطرة بالتعبير، أنت أشطر مني بكتير تعبّر عني... لو كان في بعد، بس كنت موجود، وهلق بطلت. صعبة كتير يا زياد ما تكون موجود. رح ابقى اشتقلك عطول لو أنت مش هون، وحبك بلا ولا شي".

وقامت كارمن، بوضع مقاطع من أغنية الفنان الراحل الشهيرة "بلا ولا شي"، التي سبق وأكّدت في حوارات عديدة أنه كتبها ولحنها لها خصيصا.

وشاركت كارمن لبس، مع المبدع في أكثر من عرض مسرحي، منها "نزل السرور"، و"فيلم أميركي طويل"، و"بخصوص الكرامة والشعب العنيد"، قبل أن تكون البطلة في قصة حب استثنائية عاشها زياد الرحباني، دامت 15 عاماً، وخلدها في عدة أغاني منها في الأغنية الشهيرة التي قدمتها فيروز "عندي ثقة فيك".

دلال كرم

وعاش المبدع الراحل زياد الرحباني، قصة حب شهيرة مع الفنانة دلال كرم التي عرفها في كواليس الإعداد لمسرحية "ميس الريم"، وأصبحت مصدر معاناته وإلهامه أيضا.

ووجه زياد سهام الإنتقام الغنائي إلي دلال في ثلاثة من أغانيه، وكانت البداية مباشرة بأغنية "مربي الدلال" التي كتبها ولحنها، ومنحها إلى المطرب جوزيف صقر عام 1996، وقام بذكر اسمها صراحة، وقال فيها "مربى الدلال ربوكي وتعذبوا فيكي يا دلال، ورحنا نكلم أبوكي ويا ريتك كنتي وشفتي شو قال أبوكي".

وغنى جوزيف صقر، من كلمات وألحان زياد الرحباني ما ينتقد به قلبه الذي ظل مفتونا لبعض الوقت بالحبيبة التي هجرته، وكتب ولحن "عايشة لوحدها بلاك"، وقال فيها "عايشة وحدا ومرتاحة ولوم شو مرتاحة بلاك.. يا بو عيون الدباحة مش فارق معها حلاك.. قالت لك دوبني دوب دبت وهيي ما دابت.. مش أول مرا قبلا مية مرا.. لا قدروا فهموا عقلاتك ولا قدروا عرفو دواك".

وعقب تصاعد نزاع زياد، مع دلال، عادت أغنيته "بصراحة" بقوة للظهور في حفلاته، ويقول فيها"ما تفتكري من بعدك بطل يطلع زهور.. ولا تفتكري من بعدك يعني وقفوا الأيام.. ولا تفتكري من بعدك بطل يعلا العصفور.. والبيت الكان مضوى رح بيطفي وينام".

عايشة وحدها

بصراحة

مربي الدلال

ولعت كتير

عندي ثقة فيك

كارمن لبس عن زياد الرحباني

زياد وكارمن لبس