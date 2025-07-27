"منتهى الشياكة".. نورهان منصور تتألق بإطلالة صيفية جريئة (صور)

كتبت- نوران أسامة:

لفتت الفنانة نورهان منصور الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال قضاء عطلتها الصيفية، وشاركت جمهورها مجموعة صور جديدة نالت تفاعلًا واسعًا.

وظهرت نورهان بإطلالة صيفية جريئة، ارتدت خلالها "بلوزة" مكشوفة، مع بنطلون باللون الأصفر.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "ما شاء الله زي القمر"، "ربنا يسعدك"، "أجمل حد شفته في حياتي"، "قمر"، "عسولة"، "منتهى الشياكة".

شاركت الفنانة نورهان منصور في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل قهوة المحطة، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

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