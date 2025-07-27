إعلان

أحمد جمال وفرح الموجي يشاركان في مهرجان الإسكندرية الصيفي

03:18 م الأحد 27 يوليو 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان أحمد جمال عن إحيائه حفل غنائي ضمن فعاليات المهرجان الصيفي بالإسكندرية، بمشاركة خطيبته المطربة فرح الموجي، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء 28 و29 يوليو الجاري.

ونشر جمال صورتين تجمعهما عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلّق: "لأول مرة هيجمعنا المهرجان الصيفي بالإسكندرية أنا وفروحة، بكرة يوم الإثنين ٢٨/٧ هتكون حفلتي، ويوم الثلاثاء ٢٩/٧ حفلة فرح".

وأضاف: "الحفلات هتقام في استاد الإسكندرية، قولولي إيه الأغاني اللي حابين تسمعوها".

وتأتي هذه الحفلات ضمن سلسلة فعاليات "صيف الأوبرا 2025"، المُقامة في استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والتي تمثل إحدى المبادرات الثقافية لوزارة الثقافة، بهدف تقديم ألوان من الإبداع الجاد والمتنوع لمختلف فئات الجمهور في محافظات مصر.

download

أحمد جمال مهرجان الإسكندرية الصيفي فرح الموجي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الدولار يتراجع 23 قرشا في البنوك بنهاية تعاملات الأحد
سبب انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالجيزة وموعد عود التيار - بيان رسمي
ثلاث مناطق فقط.. تفاصيل الهدنة التي أعلنتها إسرائيل في غزة
45 درجة في الظل.. الطقس: بدء ذروة الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد