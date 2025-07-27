أحمد جمال وفرح الموجي يشاركان في مهرجان الإسكندرية الصيفي

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان أحمد جمال عن إحيائه حفل غنائي ضمن فعاليات المهرجان الصيفي بالإسكندرية، بمشاركة خطيبته المطربة فرح الموجي، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء 28 و29 يوليو الجاري.

ونشر جمال صورتين تجمعهما عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلّق: "لأول مرة هيجمعنا المهرجان الصيفي بالإسكندرية أنا وفروحة، بكرة يوم الإثنين ٢٨/٧ هتكون حفلتي، ويوم الثلاثاء ٢٩/٧ حفلة فرح".

وأضاف: "الحفلات هتقام في استاد الإسكندرية، قولولي إيه الأغاني اللي حابين تسمعوها".

وتأتي هذه الحفلات ضمن سلسلة فعاليات "صيف الأوبرا 2025"، المُقامة في استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والتي تمثل إحدى المبادرات الثقافية لوزارة الثقافة، بهدف تقديم ألوان من الإبداع الجاد والمتنوع لمختلف فئات الجمهور في محافظات مصر.