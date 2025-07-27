بعد غضب تامر حسني.. تعرف على الأغاني الأكثر رواجا بموقع "يوتيوب"

كتب- مصطفى حمزة:

أثار المطرب تامر حسني، حالة من الجدل، حول المنافسة بينه وبين النجم عمرو دياب، مشيرا إلى تعمد الأخير عبر صفحاته في مواقع التواصل الإشارة لتواجد أغاني تامر في المركز الرابع.

وعلق تامر، عبر خاصية القصص في صفحته بموقع "إنستجرام"، وكتب: "مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الاستوري بكذا طريقة إن أنا رقم 4؟ وهو عارف إن ألبومي مش 4، بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله".

وأضاف تامر حسني: "برضه ناس جمعت لي النتائج دي بس منزلتهاش عموما، هو ترتيب وبيتغير كل شوية، لينا ولزملائنا المطربين لما بينجحوا.. الفكرة إن (ألبوم لينا معاد) أنا تعبت فيه، والناس بتتكلم عنه بكل خير وده الأهم، فمش محتاج أعمل كده".

وتابع : "أنا لما كنت تقريبا ١٠ أيام رقم 1 في أسبوع نزول ألبوم (لينا معاد)، زي ما انتوا شايفين أهو في الفيديو اللي اضطريت أنزله الأغاني في التريند أعلى وهو كان تحت... احتراما ليه ولمحبينه منزلتش صورته وهي تحت، ولا نزلت أي خبر يقول إن ألبومي متصدر عليه. كنت بحتفل مع جمهوري دون المساس بصورة أو اسم أي فنان احتراما لمجهوده... بس مش عارف ليه هو يعمل كده، لأنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل کده!! وعموما، ألف مبروك".

وشهدت قوائم الأغاني الأكثر رواجا في موقع يوتيوب، تصدر المطرب حمزة نمرة، المركزين الأول والثاني، عقب طرح أغنيتي "شمس وهوا"، و"كله على الله"، من ألبومه "قرار شخصي".

وحل مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، في المركز الثالث، بأغنية "سجن الدنيا"، وفي المركز الرابع، جاءت أغنية "مكسرات" للمطرب أحمد سعد، في حين نالت المركز السادس أغنية "أنا شاب"، ويقدمها عصام صاصا، وكيمو الديب.

ونالت أغنية حمزة نمرة "عزيز عيني" المركز السادس، في حين تراجعت للمركز السابع أغنية "الذوق العالي"، التي يقدمها النجمين محمد منير وتامر حسني، وحلت أغنية حسين الجسمي "أنا والقمر"، في المركز الثامن.

وحصد المطرب أحمد سعد المركزين التاسع والعاشر بأغنيتي "تاني" و"بطة".