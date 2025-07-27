وائل كفوري يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "راجعين"

كتبت- نوران أسامة:

طرح النجم اللبناني وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية بعنوان "راجعين"، عبر جميع المنصات الموسيقية، وسط تفاعل واسع من جمهوره.

وروج كفوري للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، إذ نشر مقطعًا قصيرًا منها، وعلق: "راجعين... متوفرة الآن على جميع المنصات الرقمية".

الأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع بلال الزين، ومن إنتاج وائل كفوري.

تميّزت أغنية "راجعين" بطابعها الوطني، وجاءت بمثابة تحية خاصة للجمهور اللبنانى، وتُعتبر الأغنية إصدارًا مستقلًا عن ألبومه الجديد WK 25.

يذكر أن الفنان وائل كفوري، طرح مؤخرًا أغنيتين من ألبومه الجديد "WK25" الأولى بعنوان "بعتذر منك" من كلمات نبيل أبو عبدو، وألحان وتوزيع زياد بطرس، والثانية "انتي بعيوني" كلمات منير بو عساف، وألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع موسيقى بلال الزين، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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